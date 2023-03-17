Одна полоса на участке улицы Сергея Лазо в Томске будет перекрыта до 30 марта из-за ремонта

В Томске перекроют одну полосу для проезда во время замены аварийных участков труб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске на участках улиц Ивана Черных и Сергея Лазо перекроют одну полосу для проезда во время замены аварийных участков труб, сообщает городская администрация.

Схема движения будет изменена с 9:00 18 марта до 23:00 30 марта. В это время одна полоса для проезда будет перекрыта.

«Изменения коснется участка от ул. И. Черных до ул. С. Лазо по направлению к ул. С. Лазо. В это время «Томскводоканал» будет выполнять замену аварийных участков водовод», – говорится в сообщении.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.