Светофор в Советском районе Томска оборудовали информационной сеткой после вмешательства прокуратуры

Светофор оборудовали специальными знаками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После обращения жительницы Томска в прокуратуре Советского района проверили исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

При повороте с проспекта Ленина на Московский тракт водители должны пропускать автомобили со встречной полосы и пешеходов, так как зелёный сигнал светофора зажигают одновременно для обоих участников. Но для шофёров отсутствуют обозначения о движении пешеходов. За небольшой промежуток времени на перекрёстке произошло три ДТП.

Районная прокуратура внесла представление директору специализированного учреждения. Нарушения устранили, светофор оборудовали информационной световой секцией.

Напомним, прокуратура начала проверку после публикации в СМИ о плохих условиях в доме на Лермонтова в Томске.