Владимир Мазур помог оплатить отправку фур «Красного обоза» в зону спецоперации

Фото: "Красного обоза".

Губернатор Томской области Владимир Мазур помог с отправкой фур «Красного обоза» в зону спецоперации. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Уточним, волонтеры «Красного обоза» в сжатые сроки собрали для земляков, что выполняют боевые задачи на Украине, все, что было необходимо. В две фуры для наших бойцов загрузили строительный пиломатериал, медицинские препараты (и нано-салфетки, которые помогают обеззараживать раны), обмундирование, буржуйки, тактические кошки и многое другое. Груз - на общую сумму в несколько миллионов рублей - будет передан в восемь подразделений томичей: от разведки до мотопехоты.

Выезд был запланирован на 15 марта. Но! Обещанные средства на оплату фур вовремя не поступили. По информации соцсетей «Красного обоза», на доставку груза в Луганск требуется 440 тысяч рублей. При этом откладывать поездку ни в коем случае нельзя, потому что наши парни ждут.

О трудностях с отправкой груза в зону СВО стало известно губернатору Томской области Владимиру Мазуру.

- Узнал о проблеме наших волонтеров из «Красного обоза», которые собрали бойцам на фронт две фуры экипировки, техсредств, стройматериалов и много другого нужного, - написал глава региона в своем телеграм-канале. - Ребята объехали половину области. Вместе с неравнодушными жителями и предпринимателями закупили все, о чем просили наши бойцы. Осталось доставить их на передовую, но ресурсы закончились… Берем эту проблему на себя! Деньги выделим. Машины завтра выезжают и скоро приедут к нашим землякам. Спасибо областному Совету ветеранов за оперативный сигнал!

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