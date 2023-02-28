Пенсионер из томского села передал казакам в зону спецоперации свой внедорожник

Фото: Народный фронт | Томская область/ВКонтакте.

Пенсионер Владимир Юрков из поселка Заварзино Томской области передал томским бойцам свой уазик. Как сообщает паблик регионального штаба «Народного фронта» ВКонтакте, автомобиль доставят в зону боевых действий, как только казаки закончат ремонт и покраску.

Семья пенсионеров Юрковых из поселка Заварзино подарила свой внедорожник томским добровольцам-участникам специальной военной операции на Украине. Глава семьи Владимир Юрков в прошлом водитель, после просмотра телерепортажа о спасении раненых принял решение подарить машину нашим военным.

- Я смотрел сюжеты по телевизору, как раненых выносят, как детишки там гибнут, и все думал: ну чем я могу им помочь? А потом сказали, что техники не хватает мелкой, чтобы, как палочка-выручалочка, всегда под рукой была. Вот и решил отдать уазик - пусть помогает нашим парням, может, кому-то и жизнь спасет.

Как сообщили в штабе «Народного фронта», легкие внедорожники - очень нужная вещь на передовой. На них военные выезжают в прифронтовую зону, перевозят раненых в полевые госпитали, доставляют грузы, продукты, оборудование, медикаменты. Благодаря умелым рукам томских казаков, которые готовятся к отправке на передовую, и владельцу автомастерской, внедорожник обновили для работы в полевых условиях. Заменили целый ряд деталей, изношенные узлы, починили кузов, а потом перекрасили его. Совсем скоро машина будет, как новенькая!

Народный фронт в ближайшее время доставит авто в зону спецоперации томским ребятам. Там новая боевая единица поступит на вооружение казачьего отряда.