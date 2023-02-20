Томичам в зону спецоперации на Украине отправили 15 тысяч банок александровских консервов

Глава Александровского района Виктор Мумбер и директор рыбзавода Виталик Геворгян во время отправки посылок военнослужащим. Фото: соцсети Валерия Дениченко.

18 февраля в первой половине дня в Александровском состоялась очередная отправка свежайших консервов местного производства землякам, которые выполняют воинской долг в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Александровского района Виктор Мумбер.

- Ровно неделю назад мы уже отправили большой груз нашим бойцам, включающий консервы, - рассказал Виктор Петрович. - В данном случае мы скооперировались с нашими коллегами по региону, с Кривошеинским районом, где формируется серьезная по объемам фура, в состав которой войдет и наш груз.

15 тысяч банок александровских консервов свежайшего производства в минувшую субботу загрузили в машину Виталия Байборина, который уже в воскресенье доставил их к месту формирования основного состава. Виктор Мумбер отметил, что 5 тысяч банок из этой партии приготовлены из рыбы, переданной стрежевчанами.

- Я еще раз благодарю директора рыбзавода Виталика Паруйровича Геворгяна за постоянную готовность оказывать поддержку нашим воинам-землякам. Спасибо также Виталию Байборину за оперативную помощь в доставке, - написал глава Александровского района.

Напомним, мобилизованные, которые сейчас уже находятся на Донбассе, получили груз с гуманитарной помощью от Томской области. Бойцам доставили более 10 тонн свежемороженой рыбы.

- Фуру сопровождали волонтеры, и первыми, с кем они встретились и передали груз, стали бойцы батальона «Тоян», - рассказали в администрации Томской области.

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На данный момент груз формируется (подробнее...)