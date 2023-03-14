В Томске спецкомиссия осматривает квартиры в доме без крыши на Кулагина

У дома в срочном порядке начали восстанавливать кровлю. Фото: администрации города Томска.

В Томске специальная комиссия обходит квартиры верхних этажей дома по улице Кулагина, 35 (Салтыкова-Щедрина, 37), где 12 марта обрушилась часть крыши. Об этом сообщает администрация Советского района.

В составе комиссии представители подрядной организации, управляющей компании и администрации района. Специалисты составляют акты о состоянии квартир. Вчера было осмотрено 30 жилых помещений, сегодня вечером работа будет продолжена.

В администрации Советского района также сообщили, что подрядная организация «Каптехстрой-С» уже начала подготовительные работы для скорейшего восстановления кровли. Рабочие подрядчика совместно с департаментом дорожной деятельности и благоустройства разработали и утвердили план-схему движения транспорта и пешеходов на участке улицы Кулагина от Фрунзе до Салтыкова-Щедрина на время проведения работ. Кроме того, подрядчик совместно со специалистом ландшафтной комиссии городского департамента осмотрели место проведения работ для составления подробной схемы расположения зеленых насаждений для оптимального размещения специализированной техники.

Напомним, в доме на улице Кулагина, 35 в Томске в ноябре 2022 года произошел пожар, в результате которого серьезно пострадала кровля. Спустя считанные месяцы, 12 марта, на одном из участков обвалились стропила и часть крыши рухнула. Буквально за 2 часа в квартиры томичей набежало около 20 литров воды.

Городские власти завили, что обрушение произошло из-за неубранного вовремя снега с крыши. Подрядчик уже приступил к ремонту крыши. Она обойдется бюджету в 20 млн рублей.

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