«Набежало 20 литров воды за 2 часа»: томичи рассказали о последствиях от обрушения крыши дома на Кулагина

Последствия потопа от обрушения крыши дома на Кулагина в Томске.

Жильцы дома на улице Кулагина, 35 в Томске, на крыше которого в ноябре прошлого года произошёл пожар, и накануне обвалилась стропила, рассказали о последствиях от обрушения части крыши. В квартиры томичей набежало около 20 литров воды за 2 часа.

Напомним, накануне в доме на улице Кулагина, 35 на одном участке крыши обрушилась стропила. Городские власти завили, что обрушение произошло из-за неубранного вовремя снега с крыши. Сегодня подрядчик приступил к ремонту крыши, стоимостью порядка 20 млн рублей.

«Под тяжестью снега рухнули остатки аварийной кровли, проломив трубы отопления. Все это случилось прямо над моей квартирой. Снег не чистили всю зиму до вчерашнего дня», - рассказала томичка Евгения изданию «АиФ-Томск».

По словам девушки, в квартире было установлено несколько бочек для сбора воды. В одной из комнат набежало около 20 литров за 2-3 часа.

Администрация Советского района пообещала контролировать качество выполнения работ.