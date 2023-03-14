В СИЗО Томской области зарегистрировали сразу четыре брака

Фото: УФСИН России по Томской области.

14 марта с СИЗО-1 УФСИН по Томской области состоялась первая с начала года торжественная церемония бракосочетаний. Как сообщили в пресс-службе, в один день узами Гименея сочетались сразу четыре пары.

Мероприятие проходило в актовом зале учреждения. Представитель городского Дворца бракосочетаний поздравила молодоженов с важным событием, а после обмена кольцами выдала свидетельства о браке. Также молодоженов поздравляли и представители администрации следственного изолятора.

Фото: УФСИН России по Томской области.

Как сообщил врио начальника воспитательного отдела СИЗО-1 Валерий Рыльников, вступление в брак положительно влияет на поведение подозреваемых и обвиняемых: они «приобретают понимание, поддержку и надежду на светлое будущее с созданием семейного очага».

Уточним, в 2022 году в томском Следственном изоляторе №1 узами брака связали себя семь любящих пар.

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