В последний месяц зимы в Томской области сыграли 355 свадеб

Уж замуж невтерпеж! Фото: Михаил ФРОЛОВ

В феврале в Томской области свои отношения узаконили 335 пар влюбленных. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, самой популярной среди брачующихся стала «зеркальная» дата – 23.02.2023.

Как и прежде лидером по количеству зарегистрированных браков является Томск – 230 пар. Еще 105 новых ячеек общества появились в других городах и районах области.

Кстати, среди зарегистрированных браков восемь интернациональных. Узами Гименея томичи сочетались с гражданами Казахстана, Узбекистана, Армении и Таджикистана. Интересно, что на государственную регистрацию брака было подано 662 заявления, из них 353 (53,3%) через Госуслуги.

Кроме того, сотрудники органов ЗАГС провели в феврале около 200 торжественных церемоний: 188 - государственной регистрации заключения браков и 7 раз чествовали юбиляров супружеской жизни.

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