В феврале в Томской области зарегистрировали 627 новорожденных

Популярными именами стали Ева, София/Софья, Александр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В феврале 2023 года ЗАГСы Томской области зарегистрировали 627 новорождённых, 34 из них - на электронном сервисе “Рождение ребёнка” на Госуслугах, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На свет появились 293 девочки и 334 мальчика. В трёх семьях родились двойняшки. 293 малыша - первенцы, 201 - вторые дети, 186 стали третьими и более. В полных семьях зафиксировали 469 (75,1%) младенцев, 85-ти маленьким томичам установили отцовство, 73 человека родились у матерей-одиночек.

Популярными именами стали Ева, София/Софья, Александр. Распространённые у девочек - Ксения, Анна, Алиса, Есения, Екатерина, у мальчиков - Тимофей, Матвей, Артём, Егор, Дмитрий, Михаил.

Редкие мужские имена у новорождённых - Ефим, Никифор, Лука, Святозар, Ратибор, женские - Ария, Теона, Марта, Лилия, Лиана.

За февраль у 121 ребёнка установили отцовство, составили пять записей об удочерении/усыновлении.

Напомним, в последний месяц зимы в Томской области сыграли 355 свадеб.