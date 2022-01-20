«Скажу, куда приехать»: томич за 50 тысяч рублей продает в интернете «красивую дату» свадьбы

Журналисты «КП-Томск» связались с мужчиной и узнали, как происходит покупка «красивой даты» и законно ли это. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске на популярном сайте объявлений «Авито» мужчина по имени Евгений выставил на продажу «красивую дату» для бракосочетания - 22.02.2022. За это он потребовал 50 тысяч рублей. Журналисты «КП-Томск» связались с мужчиной и узнали, как происходит покупка «красивой даты» и законно ли это.

«Место осталось только в одном ЗАГСе»

Скриншот переписки журналиста и продавца.

Корреспондент под видом покупателя решила узнать, как будет проходить процедура передачи даты от продавца к покупателю.

- В ЗАГСе есть еще места. Я вам скажу, куда приехать, а вы придете и подадите свое заявление, - ответил Евгений.

Мужчина подчеркнул, что заявление можно подать вплоть до 21 января.

После уточняющих вопросов, за что, собственно, просит 50 тысяч рублей, Евгений немного занервничал и начал торговаться - мол, готов просто сообщить адрес ЗАГСа, где осталось последнее место место на красивую дату бракосочетания всего за 10 тысяч рублей.

- Я умышленно не хочу говорить адрес ЗАГСАа, - добавил Евгений.

На вопрос, законно ли это, Евгений прислал адрес того самого ЗАГСа, где якобы есть последнее место на регистрацию 22 февраля. И заявил: денег он и вовсе не просит, но если вдруг появится желание...

- Если хотите поблагодарить за информацию, то можете скинуть мне деньги после того, как подадите заявление, - подытожил мужчина.

«Места разобрали еще в декабре»

После общения с продавцом журналист связалась томским ЗАГСом, чтобы узнать, в курсе ли там о таких необычных и, кажется, мошеннических способах получения даты регистрации. Да и вообще, остались ли места на регистрации в 2022 году?

- Естественно, это мошенники. Нам уже звонили однажды и спрашивали, можно ли верить этому объявлению. Места на бракосочетания 22.02.2022 разобрали еще в декабре 2021 года, - рассказала сотрудница ЗАГСа.

Во Дворце бракосочетания уточнили, что подать заявление на регистрацию брака можно максимум за год и минимум за 30 дней до события. Все заявления принимаются либо в самом ЗАГСе, либо через портал «Госуслуги» - больше нигде выбрать и зарегистрировать дату нельзя.

Корреспондент поинтересовалась в полиции, законна ли такая продажа «красивой даты» на доске объявлений и что грозит продавцу?

- Незаконно, это еще один способ мошенничества, который и так сейчас, к сожалению, распространен в разных видах. Статья 159 УК РФ “Мошенничество”, - сообщили в УМВД.

Еще раз обратим ваше внимание на то, что подобные объявления являются обманкой и наживой для мошенников.

Комментарий пресс-службы Авито:

- Объявления о переуступке прав на получение тех или иных услуг, действительно, могут быть размещены на платформе, что законно и не нарушает наши внутренние правила. Но мы всегда заботимся о достоверности услуги. Согласно имеющейся информации в данном случае такая переуступка прав не может привести к фактическому получению услуги законным способом. Поэтому во избежание введения пользователей в заблуждение, даже если это было сделано ненамеренно, мы приняли решение отклонять такие объявления.