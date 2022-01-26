Томичи смогут сыграть свадьбу в «красивые» летние даты в Усадьбе Грацианова

Всего в ЗАГС подали заявление более 110 пар. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Сергей Жвачкин вновь передал молодоженам Дом приемов Томской области, который расположен в Усадьбе Грацианова. Томичи смогут провести там торжественные свадебные церемонии в популярные «красивые» даты в июле и августе. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Больше всего браков в Томске уже не первый год заключается летом. При выборе даты свадьбы томичи отдают предпочтение «красивым» комбинациями цифр. Одними из популярных дат стали 22.07.2022 и 20.08.2022, а также 08.07.2022 – День семьи, любви и верности.

Всего в ЗАГС подали заявление более 110 пар, в ближайшее время прием документов на «красивые» даты уже завершится.

Подать заявление о заключении брака на 8 и 22 июля, а также 12 и 20 августа 2022 года в Доме приемов Томской области томичи смогут с 1 февраля по предварительной записи на личном приеме во Дворце бракосочетаний Томска.

Губернатор Сергей Жвачкин уже почти пять лет передает Дом приемов Томской области молодоженам для проведения торжеств. Впервые торжественную свадебную церемонию в усадьбе Грацианова провели в день трех семерок — 7 июля 2017-го.