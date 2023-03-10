Жителям Томской области разъяснили, кому нужно ставить прививку от кори

Стало известно, кому ставить прививку от кори. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области фиксируются случаи заболевания корью. Врач-инфекционист клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «КП-Томск», кому следует прививаться от кори и кто находится в группе риска.

По словам специалиста, корь – очень заразная инфекция, которой легко заболеть.

«Для сравнения: если люди болеют ковидом, то карантин накладывается на «квартиру» — тех, кто проживает с заболевшим. Если кто-то заболевает ветрянкой, то карантин накладывается на весь этаж в стационаре, где есть заболевшие. Если кто-то заболевает в стационаре корью, то карантин накладывается на весь корпус», – пояснил Поздняков.

Вакцинация рекомендуется всем, кто ранее не болел или не делал прививки от кори. Без прививки шанс заразиться сводится к вероятности 90%. Также, по словам врача, корь опасна для людей, которые иммунологически тяжелые больные, имеют онкозаболевания или ВИЧ.

Он уточнил, что двукратная вакцинация в детстве должна обеспечивать защиту от заболевания, однако при снижении иммунитета, иммунный ответ может ослабнуть и человек окажется незащищенным.

После перенесенного заболевания формируется достаточно стойкий иммунитет. Повторно заразиться корью возможно при тяжелых критических состояниях, обуславливающих снижения иммунитета.

Прививка необходима медикам, педагогам, работникам торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, сотрудникам пунктов пропуска через государственную границу и вахтовикам.

Как ранее сообщали в Роспотребнадзоре, за томичами, общавшимися с больными корью, устанавливается наблюдение в течение 21 дня с момента выявления последнего случая заболевания. В детских садах, школах, а также в школах-интернатах должен быть ежедневный осмотр детей и сотрудников для активного выявления и изоляции лиц с признаками кори.