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НовостиОбщество10 марта 2023 6:15

Жителям Томской области разъяснили, кому нужно ставить прививку от кори

Вакцинация рекомендуется всем, кто ранее не болел или не делал прививки от кори
Алёна Мищенко
Стало известно, кому ставить прививку от кори.

Стало известно, кому ставить прививку от кори.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области фиксируются случаи заболевания корью. Врач-инфекционист клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «КП-Томск», кому следует прививаться от кори и кто находится в группе риска.

По словам специалиста, корь – очень заразная инфекция, которой легко заболеть.

«Для сравнения: если люди болеют ковидом, то карантин накладывается на «квартиру» — тех, кто проживает с заболевшим. Если кто-то заболевает ветрянкой, то карантин накладывается на весь этаж в стационаре, где есть заболевшие. Если кто-то заболевает в стационаре корью, то карантин накладывается на весь корпус», – пояснил Поздняков.

Вакцинация рекомендуется всем, кто ранее не болел или не делал прививки от кори. Без прививки шанс заразиться сводится к вероятности 90%. Также, по словам врача, корь опасна для людей, которые иммунологически тяжелые больные, имеют онкозаболевания или ВИЧ.

Он уточнил, что двукратная вакцинация в детстве должна обеспечивать защиту от заболевания, однако при снижении иммунитета, иммунный ответ может ослабнуть и человек окажется незащищенным.

После перенесенного заболевания формируется достаточно стойкий иммунитет. Повторно заразиться корью возможно при тяжелых критических состояниях, обуславливающих снижения иммунитета.

Прививка необходима медикам, педагогам, работникам торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, сотрудникам пунктов пропуска через государственную границу и вахтовикам.

Как ранее сообщали в Роспотребнадзоре, за томичами, общавшимися с больными корью, устанавливается наблюдение в течение 21 дня с момента выявления последнего случая заболевания. В детских садах, школах, а также в школах-интернатах должен быть ежедневный осмотр детей и сотрудников для активного выявления и изоляции лиц с признаками кори.