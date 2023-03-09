Роспотребнадзор официально прокомментировал ситуацию с корью в Томской области

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с корью в Томской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре Томской области официально прокомментировали «КП-Томск» ситуацию с корью в регионе в связи с выявлением случая заболевания в школе «Эврика», которая 9 марта отправила детей на дистанционное обучение.

Напомним, 6 марта стало известно, что в Томской области выявлено уже 9 случаев заболевания корью. Корь не регистрировалась в регионе более 10 лет. В четверг, 9 марта, томская школа «Эврика» ушла на дистанционное обучение из-за выявления у одного ребёнка кори.

«В текущем году в школе «Эврика развития» был выявлен ребенок с подозрением на коревую инфекцию. В связи с этим, был назначен комплекс противоэпидемических мероприятий: определение круга лиц, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям. В очаге кори находятся не привитые лица, не болевшие корью, либо пациенты старше 6 лет, привитые однократно», – пояснила корреспонденту «КП-Томск» заместитель начальника эпитотдела Роспотребнадзора Томской области.

Также она уточнила, что за томичами, общавшимися с больными корью, устанавливается наблюдение в течение 21 дня с момента выявления последнего случая заболевания. В детских садах, школах, а также в школах-интернатах должен быть ежедневный осмотр детей и сотрудников для активного выявления и изоляции лиц с признаками кори.

При выявлении очага инфекции во всех общеобразовательных организациях заболевшие дети или сотрудники в коллектив не принимаются. Также отстраняются лица ранее не болевшие корью, не привитые против инфекции или привитые до 21 дня.