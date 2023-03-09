В поселке Светлый детей без прививки от кори отправили на дистанционное обучение

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В Томской области в поселке Светлый учеников без прививки от кори отправили на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"По информации департамента образования, школа № 22 в пос. Светлый продолжает работать. В учреждении по инструкции Роспотребнадзора оперативно составили списки учеников без прививки от кори и направили детей на дистанционное обучение. Остальные школьники учатся в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В администрации рации города также добавили, что во всех школах города усилены меры профилактики. Обработка рук при входе в помещение и уборка помещений с применением дезинфицирующих растворов.

Напомним, что до этого в томской школе "Эврика" директор учебного заведения объявил о дистанционном обучении по этой же причине. Школу закрыли на карантин.

Ранее сообщалось, что в Томской области зарегистрировано 9 случаев заражения корью. По словам губернатора Владимира Мазура, ситуация с корью стоит на контроле, это единичные привозные случаи.

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