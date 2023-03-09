В Томске ученики школы "Эврика" ушли на карантин из-за кори

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Томская школа "Эврика" ушла на карантин по кори, теперь дети будут учиться дистанционно. Об этом сообщила родительница школьника журналистам "КП-Томск".

Директор школы сообщил, что с 9 марта учебный процесс во всех классах переводится на дистанционное обучение по расписанию.

"Педагогам, классным руководителям, организовать учебный процесс, довести информацию до родителей и детей. Информацию о дальнейших действиях сообщить дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 6 марта, стало известно, что в Томской области выявлено девять случаев кори – у четырех взрослых и пяти детей.

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