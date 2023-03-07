"Очень заразная болезнь": врач рассказал томичам об страшной опасности кори

Сыпь появляется на 3-5 день от начала, а человек заразен уже с момента появления первых симптомов и успевает заразить много людей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера, 6 марта, появилась информация о том, что в Томской области зафиксировано 9 случаев заражения корью. По словам губернатора региона Владимира Мазура, ситуация с корью стоит на контроле, это единичные привозные случаи. В связи с этим врач инфекционист, к.м.н., главный врач клинико- диагностической лаборатории «Инвитро- Сибирь» Андрей Поздняков, рассказал жителям Томска об опасности кори, какие у нее признаки, изменилось ли течение заболевания спустя несколько лет, как лечиться и есть ли специальные анализы для определения кори.

Признаки, симптомы, как проходит у маленьких и взрослых?

Специалист отмечает, что течение данного заболевания делится на несколько периодов, первый — катаральный, до появления сыпи. Он характеризуется повышением температуры и ярко-выраженными катаральными явлениями — насморк, конъюнктивит, кашель. Сыпь на этом этапе отсутствует и если нет настороженности относительно кори, то люди, как правило, принимают эти симптомы за обычное ОРВИ.

"Сыпь появляется на 3-5 день от начала, а человек заразен уже с момента появления первых симптомов и успевает заразить много людей. Высыпает сначала на лице, затем элементы распространяются на туловище и верхние конечности, к третьему дню сыпь переходит на ноги. Вот эта этапность — один из характерных симптомов кори", - рассказывает Поздняков.

Эксперт уточняет, что высыпания имеют пятнисто- папулёзный характер, тенденцию к слиянию, неизмененный фон кожи. Все это сопровождается продолжающейся температурой с усилением катаральных явлений, а дальше поражаются бронхи.

"Самые неприятные частые осложнения кори — это быстрое вторичное инфицирование и как следствие — бактериальный бронхит, синусит, пневмония", - добавляет врач.

Принципиальное отличие у детей и пожилых, то что у возрастных пациентов клиника «смазанная». У них может быть не так много сыпи, температура не такая интенсивная. У маленьких детей все ровно так же как у детей более старшего возраста и взрослых, т.е. выраженные катаральные явления, сыпь, но у них это быстрее спускается в легкие.

Изменилось ли течение кори за последние годы? Стала ли она более заразной?

По словам главного врача, корь старая инфекция, и проявляется она так же, как и 20-30 лет назад. Более заразной она не стала. Всё зависит только от того, прививался человек или нет, остальное не имеет значения.

В чем опасность вспышки?

"Опасность состоит в том, что Корь — очень заразная инфекция, наверное, самая заразная, которая есть. Для сравнения: если люди болеют ковидом, то карантин накладывается на «квартиру» — тех, кто проживает с заболевшим. Если кто-то заболевает ветрянкой, то карантин накладывается на весь этаж в стационаре, где есть заболевшие. Если кто-то заболевает в стационаре корью, то карантин накладывается на весь корпус", - утверждает Поздняков.

Как правило, если люди не привитые и не болевшие корью, шанс заразиться очень высокий (более 90%). Также специалист уточняет, что в огромной зоне риска находятся люди которые иммунологически тяжелые больные, имеют онкозаболевания или ВИЧ.

Что нужно сделать в первую очередь при заражении?

Врачи советует, если человек заподозрил у себя корь, особенно если он точно знает, что ранее был в контакте с зараженным, первое что нужно сделать — обратиться к врачу-инфекционисту.

"Заниматься самолечением категорически нельзя. Только врач может назначить правильную терапию. При выявлении случая кори, накладываются карантинные мероприятия на весь подъезд, выявляются случаи контактов и т.д", - говорит эксперт.

Как лечится? Сколько времени уходит на лечение болезни?

Врачи утверждают, что противовирусной терапии нет, по крайней мере новой. В острый период назначают только симптоматическую терапию — жаропонижающие, препараты от кашля, сосудосуживающие капли, дезинтоксикацию при необходимости. Если присоединяется бактериальная инфекция, то антибиотики.

"К сожалению, корь — это та вирусная инфекция, которая очень часто, дает бактериальные осложнения. Т.е. сразу назначать антибиотики смысла нет, превентивно — не работает, но потом приходится это делать", - говорит Поздняков.

Также важно знать, что неосложненные случаи лечат минимум две недели, но чаще всего при кори присутствуют осложнения, тогда лечение может занимать более трех недель.

Есть ли анализы на корь, как быстро они делаются?

Для того, чтобы выявить корь через анализы, необходимо сдать иммуноглобулины G к вирусу кори количественные.

"В ИНВИТРО такой анализ делается в течение 3 дней. Результат будет отрицательный или положительный с указанием количества антител в единицах. Соответственно, если результат положительный, значит у человека есть иммунитет после вакцинации, либо после перенесенного заболевания, – ему делать ничего не нужно", - добавляет специалист.

Отмечается, что если антител нет или результат сомнительный, то человеку нужно экстренно прививаться по схеме, рекомендованной Роспотребнадзором.

Есть ли вероятность заболеть, если в детстве ставили прививку?

Поздняков заявляет, что полный курс вакцинации – это двукратная вакцинация в детстве – должен обеспечивать защиту от заболевания, но при определенных условиях, таких как снижение иммунитета, иммунный ответ может ослабнуть и человек окажется незащищенным.

Как правило, после перенесенного заболевания формируется достаточно стойкий иммунитет. Повторные заражения возможны только при тяжелых критических состояниях, обуславливающих снижения иммунитета, например, онкозаболевания, ВИЧ.

Как корь влияет на иммунитет? Нужно ли его восстанавливать?

Врач подытоживает, что перенесенные заболевания является очень сильным иммуносупрессивным фактором, т.е. очень сильно «сажает» иммунитет. Человек, перенесший корь, может легко заболеть даже тем, к чему у него ранее был стойкий иммунитет.

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