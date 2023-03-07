В Томске демонтируют ледовую дорогу под Коммунальным мостом в марте

Четвёртая и пятая опоры Коммунального моста готовы на 85%. Фото: Анна Ковалёва

Ледовую дорогу, организованную для реконструкции Коммунального моста в Томске, в ближайшее время демонтируют. По словам начальника городского департамента капитального строительства Арслана Садыкова на заседании городской думы 7 марта, ремонт четвёртой и пятой опор завершили на 85%. Технологическая трасса для работы больше не понадобится. Подрядчику необходимо в установленные сроки её ликвидировать.

Зимнюю дорогу строители оборудовали в январе. Реконструировать опоры необходимо до 20 марта. При невыполнении сроков деревня Чёрная Речка попадёт в зону затопления из-за весеннего паводка.

Как объяснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Томской области Евгений Башкатов, уровень воды при таянии может подняться поверх льда. В другой ситуации технологическая трасса приведёт к образованию заторов. Это может повлиять на Чёрную Речку, тогда деревню затопит. Поэтому распилить ледовую дорогу важно в кратчайший период. Все вопросы по её ликвидации службы решат до 20 марта.

Напомним, глава Томска поручил менять режим светофора на Коммунальном мосту раз в полдня.