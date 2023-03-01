Глава Томска поручил менять режим светофора на Коммунальном мосту раз в полдня

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И.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил перенастраивать режим светофора на Коммунальном мосту раз в полдня. О необходимости чаще регулировать работу устройства он заявил сегодня на заседании штаба по капитальному ремонту.

«Узкое горло - оно такое, какое есть: то со стороны Северного парка недовольны, то с другой стороны пробки. Я разговаривал со специалистами, которые посоветовали отдавать приоритет Черной речке. Прошу ежедневно смотреть и, может, менять ситуацию раз в полдня. Давайте внимательней смотреть это в плотном формате», - сказал Ратнер.

Уточним, что до сегодняшнего дня работу светофора регулировали один раз в 2-3 дня. В районе Коммунального моста по-прежнему регулярно образуются серьезные заторы.

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