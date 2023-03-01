Более 15 населённых пунктов Томской области находятся под угрозой затопления в период весеннего паводка

В пяти районах региона в период прохождения талых вод в мае и июне опасность угрожает примерно 15 населённым пунктам Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области начали подготовку к чрезвычайным ситуациям в период весеннего паводка. На заседании по видеосвязи с глава муниципалитетов начальник департамента защиты населения и территории региона Сергей Лукин обсудил вопросы организации по борьбе с природными явлениями.

Председатель областного комитета по вопросам ГО и ЧС Павел Плюхин подчеркнул грозящую опасность. По предварительным прогнозам, в зону затопления могут попасть три населённых пункта в Томске - Аникино, Эушта и Нижний склад. В Томском районе угроза нависла над деревней Чёрная речка.

В пяти районах региона в период прохождения талых вод в мае и июне опасность угрожает примерно 15 населённым пунктам. В зону риска входят поселения в Первомайском районе - Комсомольск, Беляй, Первомайское. В Чаинском районе существует вероятность затопления Тоинки, Элитного, Черёмушек, Гришкино. В Асиновском талые воды могут настигнуть Копыловку. В Колпашевском чрезвычайная ситуация затронет Тогур, Тискино, Усть-Чаю, Иванкино, Чажемто. В Молчановском районе - Могочино и Игреково.

В опасную территорию попадают некоторые участки автодорог, дачные и сельскохозяйственные угодья, линии электропередач.

До 31 марта глав муниципалитетов обязали обеспечить населённые пункты продовольствием, лекарствами, резервными источниками питания и альтернативными средствами связи. В районах с затруднённым транспортным движением необходимо обеспечить пункты временного проживания.

Напомним, в Томской области начали подготовку к сложному весеннему паводку.