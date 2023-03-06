ДТП на Коммунальном мосту в Томске парализовало движение в понедельник

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В понедельник, 6 марта, на Коммунальном мосту в Томске произошло ДТП с участием нескольких машин. Авария спровоцировала километровые пробки. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром на въезде в Томск образовались пробки в 3 км.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, на мосту произошло ДТП с участием четырех автомобилей, из-за чего движение оказалось парализовано. Автомобилисты, котоыре оказались в ловушке, негодуют случившимся.

«Да как вы это делаете? Устроить ДТП на еле едущем мосту? Теперь все застряли на середине моста!», – пишет пользователь сервиса 2ГИС.

Напомним, что почти год жители Томска обсуждают тему ремонта Коммунального моста. За это время на объекте происходило многое. На данный момент автомобилисты продолжают обсуждать тему пробок. Так, в конце февраля, многочасовой затор на Коммунальном мосту образовался из-за разбившегося из-за потепления стыка со стороны города.

Напомним, в Томске вечером на Комсомольском произошло смертельное ДТП.