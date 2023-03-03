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НовостиОбщество3 марта 2023 1:55

В Томске вечером на Комсомольском произошло смертельное ДТП

На месте трагедии перекрыли правую полосу движения
Дарья Черникова
Фото: телеграм-канал "Регион-70 Томск"

Фото: телеграм-канал "Регион-70 Томск"

3 марта вечером на Комсомольском проспекте неподалёку от Михайловской рощи произошло смертельное ДТП, сообщили в телеграм-канале “Регион-70 Томск”.

Один из автомобилей вынесло за металлические заграждения на обочину. Практически всю правую полосу перекрыли. На место трагедии работали медики, полицейские и пожарные.

До приезда скорой помощи пострадавшего водителя LADA Kalina очевидец пытался привести в сознание. Позже врачи делали ему сердечно-лёгочную реанимацию, но мужчина скончался.

Напомним, появилось видео ДТП с погибшей 17-летней томичкой.