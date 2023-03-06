В Томске пройдет православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России»

Время работы выставки – с 10:00 до 19:00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», посвященная 410-летию воцарения дома Романовых на российском престоле, пройдет в Томске с 7 по 13 марта, сообщает Томская епархия.

Торжественное открытие выставки пройдет 7 марта в 12:00 в ТЦ «1000 мелочей» на улице Ленина, 111. Оно начнется с молебна «На начало благого дела», который возглавит митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

На выставке томичей познакомят со святынями – чудотворной иконы Божией Матери «Одигитрия Смоленская» и ковчегом с десницей святого Макария (Невского).

«Выставочное общество «Уральские выставки» и АНО «Возрождение» привезут в Томск экспозицию, посвященную династии Романовых и достижениям России в годы правления выдающихся русских государей. Также на выставочной площадке будут демонстрироваться фильмы, посвященные последней Царской семье», – говорится в сообщении.

Так, с 7 по 10 марта будут проходить авторские встречи с православным поэтом из Новосибирска Ангеленой Сапрыкиной. В четверг, 9 марта, в 17:00 состоится лекция «Психология православного мировоззрения» Марианны Ярославовны Дворецкой, доктора психологических наук, профессора РГПУ им. А И. Герцена из Санкт-Петербурга.

11 марта в 12:00 на выставочной площадке в конференц-зале пройдет встреча с молодежным клубом «Логос» томского Петропавловского собора по изучению Евангелия. А в 14:00 православных томичей ждет виртуальная экскурсия «Женский монастырь в Томске».

Время работы выставки – с 10:00 до 19:00, в последний день — с 10:00 до 16:00.

Напомним, посетить мероприятие можно на короткой рабочей неделе с тремя выходными.