В Томске началась короткая рабочая неделя

У томичей началась четырёхдневная рабочая неделя.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
У томичей начинается короткая рабочая неделя с тремя выходными - среда, суббота и воскресенье. Изменения связаны с Международным женским днём. Его отмечают 8 марта в России и ряде других государств. Это нерабочий день.
Праздник приходится на среду - середину недели. Перенос выходных не предусматривают, объяснили в телеграм-канале Роструда.
7 марта рабочий день сократили на один час. Отдохнуть трудящиеся смогут только сутки.
Напомним, волонтеры собирают подарки для бездомных женщин Томска к 8 марта.