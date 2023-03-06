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НовостиОбщество6 марта 2023 2:48

В Томске началась короткая рабочая неделя

Граждане смогут отдохнуть три дня
Дарья Черникова
У томичей началась четырёхдневная рабочая неделя.

У томичей началась четырёхдневная рабочая неделя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У томичей начинается короткая рабочая неделя с тремя выходными - среда, суббота и воскресенье. Изменения связаны с Международным женским днём. Его отмечают 8 марта в России и ряде других государств. Это нерабочий день.

Праздник приходится на среду - середину недели. Перенос выходных не предусматривают, объяснили в телеграм-канале Роструда.

7 марта рабочий день сократили на один час. Отдохнуть трудящиеся смогут только сутки.

Напомним, волонтеры собирают подарки для бездомных женщин Томска к 8 марта.