В Томске началась короткая рабочая неделя

У томичей началась четырёхдневная рабочая неделя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У томичей начинается короткая рабочая неделя с тремя выходными - среда, суббота и воскресенье. Изменения связаны с Международным женским днём. Его отмечают 8 марта в России и ряде других государств. Это нерабочий день.

Праздник приходится на среду - середину недели. Перенос выходных не предусматривают, объяснили в телеграм-канале Роструда.

7 марта рабочий день сократили на один час. Отдохнуть трудящиеся смогут только сутки.

Напомним, волонтеры собирают подарки для бездомных женщин Томска к 8 марта.