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НовостиОбщество6 марта 2023 1:33

В Томской области директора предприятия осудят за контрабанду лесоматериалов на 290 тысяч рублей

Обвиняемый пытался незаконно переместить через таможню Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород общей стоимостью более 290 тысяч рублей
Источник:kp.ru
В отношении директора коммерческой организации утвердили обвинительное заключение.

В отношении директора коммерческой организации утвердили обвинительное заключение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области в суд направлено уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, который пытался незаконно перевезти через таможню хвойные деревья стоимостью более 290 тысяч рублей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в июне 2022 года обвиняемый пытался незаконно переместить через таможню Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород общей стоимостью более 290 тысяч рублей путем дозагрузки незадекларированного лесоматериала к разрешенному таможенным органом для выпуска товару. Незаконные действия пресекли сотрудники таможни.

В отношении директора коммерческой организации, обвиняемого по статье «Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере» утвердили обвинительное заключение.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

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