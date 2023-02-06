За начало 2023 года из Томской области вывезли более 49 тысяч кубометров лесоматериалов

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В январе 2023 года Томская область экспортировала более 49 тысяч кубометров лесоматериалов. В основном дерево перевозили в Китай, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

"С территории Томской области вывезено более 53 тыс. кубометров лесоматериалов, большинство которых отправилось покупателям за пределами России", - говорится в сообщении.

Специалисты заявляют, что основными покупателями томских лесоматериалов являются компании из КНР, на долю которых пришлось 44% от общего объема обработанных деревьев.

Также добавляется, что импортерами являются Узбекистан (35%), Киргизия (10%), Казахстан (7%), а оставшиеся 4% экспорта лесоматериалов отправились покупателям в Ирак, Таджикистан, Белоруссию и Афганистан.