Мокрый снег и -2 градуса ожидают жителей Томска 6 марта

Порывы южного ветра будут достигать 15-17 м/с Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мокрый снег, порывистый ветер и -2 градуса ожидают жителей Томска в понедельник, 6 марта. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой мокрый снег, ветер будет дуть южный 3-8 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Температура днем составит 0…-2 градуса. На дорогах местами гололедица.

В Томской области днем пройдет мокрый снег, в отдельных районах возможны гололедные явления. Порывы южного ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура днем ожидается -4…+1 градус. На дорогах местами гололедица.

Напомним, в Томске очистят проезды и тротуары на улицах Мюнниха и Толстого