В Томске очистят проезды и тротуары на улицах Мюнниха и Толстого

Эксперты указали на скользкие и заснеженные тротуары по городу. Фото: Ксения Высотина

В начале марта в Томске главы районных администраций, представители управляющих компаний, специалисты профильных отделов и активисты проконтролировали состояние пешеходной и проезжей части, фасадов зданий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Кировском районе проверили улицу Усова от Красноармейской до Артёма. Работники муниципалитета уделили внимание снежным навесам и наледи. В департамент дорожной деятельности и благоустройства городской администрации направили письмо о необходимости чистки тротуаров по улице Усова 21/2 до Артёма, на территории от проспекта Кирова до Красноармейской, 114.

В Ленинском районе во дворах домов на Мюнниха 26, 32, 36/1, 42/1 и 46 эксперты указали на скользкие и заснеженные тротуары. В управляющие организации послали требование об обработке зон песком. К середине марта подрядчик должен очистить внутриквартальный проезд между улицей Мюнниха, 14 и 26, улицу Стрелочную.

Администрация Советского района отметила недостатки в работе управляющих компаний. Сотрудникам поручили убрать от сугробов и льда пешеходные тропинки по улицам Кошевого, 70, Толстого, 81 и дворы по Фрунзе, 172/1 и Толстого, 77.

Работникам необходимо отремонтировать ограждения палисадника на Фрунзе, 172.

В сквере по проспекту Фрунзе, 176 подрядчику нужно вскрыть спрессованный снег с тротуаров. До конца первой декады марта требуется очистить фасад здания от объявлений и надписей на Толстого, 83.

Напомним, томские предприниматели начали вывозить снег с принадлежащих им территорий.