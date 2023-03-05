В Томске отменили запланированное отключение холодной воды в нескольких домах Ленинского района

Ремонт успели провести 3 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В “Томскводоканале” отменили запланированное на 6 марта отключение холодной воды в микрорайоне Каштак Ленинского районе.

В пресс-службе ведомства в беседе с “АиФ Томск” отметили, что работы по ремонту водопроводных сетей успели завершить в пятницу, 3 марта.

Прекращение подачи жидкости предполагали в нескольких домах по улицам Интернационалистов и Говорова.

Напомним, более 15 населённых пунктов Томской области находятся под угрозой затопления в период весеннего паводка.