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НовостиОбщество5 марта 2023 8:14

В Томске отменили запланированное отключение холодной воды в нескольких домах Ленинского района

Ранее местных жителей предупреждали о ремонтных работах сетей
Дарья Черникова
Ремонт успели провести 3 марта.

Ремонт успели провести 3 марта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В “Томскводоканале” отменили запланированное на 6 марта отключение холодной воды в микрорайоне Каштак Ленинского районе.

В пресс-службе ведомства в беседе с “АиФ Томск” отметили, что работы по ремонту водопроводных сетей успели завершить в пятницу, 3 марта.

Прекращение подачи жидкости предполагали в нескольких домах по улицам Интернационалистов и Говорова.

Напомним, более 15 населённых пунктов Томской области находятся под угрозой затопления в период весеннего паводка.