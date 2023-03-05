В нескольких домах Ленинского района Томска отключат холодную воду 6 марта

Без воды останутся дома в Ленинском районе Томска. Фото: Ксения Высотина

В понедельник, 6 марта с 9:00 до 23:00 из-за ремонта водопроводных сетей в Ленинском районе Томска в нескольких домах микрорайона Каштак отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе “Томскводоканала”.

Изменения коснутся зданий по адресам: улица Интернационалистов, 2, 2а, 3, 3а, 5, 6, 6/1, 6/3, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 17б, 19а, 21, 28, 30, 31а, 33.

Следующие дома, попадающие под устранение неполадок: улица Говорова, 48, 48/1, 50, 50/1, 50а.

Жильцов просят заранее запастись необходимым количеством жидкости.

Напомним, в Томске порядка 10 улиц останутся без света 6 и 9 марта.