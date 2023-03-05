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НовостиОбщество5 марта 2023 4:43

Губернатор Томской области провел беседу со студентами ТГПУ

Глава региона призвал учащихся активнее принимать участие в конкурсах общественных организаций
Дарья Черникова
Руководство “Большого университета Томска” открыло для первокурсников свободный доступ во все вузовские библиотеки.

Руководство “Большого университета Томска” открыло для первокурсников свободный доступ во все вузовские библиотеки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился со студентами Томского государственного педагогического университета, сообщил он на личной страницу в телеграм-канале. Мазур объяснил, что с учащимися вузов начнут проводить лекции, подобные школьным “Разговорам о важном”.

“Я начал с педагогического не случайно. Во-первых, сегодняшние студенты ТГПУ – завтрашние учителя. Во-вторых, президент объявил 2023-й Годом педагога и наставника”, - написал губернатор.

Владимир Мазур раскрыл молодёжи тайну - кого он считает наставником. Глава региона рассказал о жизненных изменениях после включения в санкционные списки США. Позже поддержал инициативу студентов об историях о военнослужащих на уроках истории родного края.

Владимир Мазур объяснил смысл грантов для активистов молодёжных объединений. Он призвал чаще принимать участие в конкурсе. В 2023 году для социально ориентированных общественных организаций увеличили государственную поддержку в два раза - до 25 млн рублей.

Для получения информации руководство “Большого университета Томска” открыло для первокурсников свободный доступ во все вузовские библиотеки.

Мазур пообещал продолжить встречи с учащимися и отметил для себя их важность.

Напомним, томский губернатор презентовал на КЭФ новые промышленные и научно-технологические проекты региона.