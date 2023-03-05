Губернатор Томской области провел беседу со студентами ТГПУ

Руководство “Большого университета Томска” открыло для первокурсников свободный доступ во все вузовские библиотеки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился со студентами Томского государственного педагогического университета, сообщил он на личной страницу в телеграм-канале. Мазур объяснил, что с учащимися вузов начнут проводить лекции, подобные школьным “Разговорам о важном”.

“Я начал с педагогического не случайно. Во-первых, сегодняшние студенты ТГПУ – завтрашние учителя. Во-вторых, президент объявил 2023-й Годом педагога и наставника”, - написал губернатор.

Владимир Мазур раскрыл молодёжи тайну - кого он считает наставником. Глава региона рассказал о жизненных изменениях после включения в санкционные списки США. Позже поддержал инициативу студентов об историях о военнослужащих на уроках истории родного края.

Владимир Мазур объяснил смысл грантов для активистов молодёжных объединений. Он призвал чаще принимать участие в конкурсе. В 2023 году для социально ориентированных общественных организаций увеличили государственную поддержку в два раза - до 25 млн рублей.

Для получения информации руководство “Большого университета Томска” открыло для первокурсников свободный доступ во все вузовские библиотеки.

Мазур пообещал продолжить встречи с учащимися и отметил для себя их важность.

Напомним, томский губернатор презентовал на КЭФ новые промышленные и научно-технологические проекты региона.