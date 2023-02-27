Губернатор Томской области попал под санкции США

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур попал под санкции США. Помимо этого, санкции ввели против 200 россиян и предприятий, связанных с энергетикой и торговлей, в том числе с обходом санкций.

На сайде Белого дома сообщается, что экспортный контроль и тарифы являются частью постоянных усилий по наложению значительных дополнительных экономических издержек на Россию.

"Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы использовать все доступные нам экономические инструменты, чтобы подорвать способность России вести спецоперацию и со временем привести к деградации ее экономики", - говорится в сообщении.

Отметим, что санкции введены в отношении 40 российских губернаторов.