Томский губернатор презентовал на КЭФ новые промышленные и научно-технологические проекты региона

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур представил на Красноярском экономическом форуме ряд ключевых инвестиционных проектов региона.

Глава региона принял участие в презентации инвестиционных проектов, которую впервые организовала Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС).

Томский губернатор заявил в Стратегию развития Сибири до 2035 года ряд промышленных и научно-технологических проектов, в частности, проект по разработке Туганского ильменит-циркониевого месторождения – крупнейшего в России по запасам кварцевых песков, который войдет в кластер «Цветные и редкоземельные металлы».

Владимир Мазур отметил, что Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» работает с июня прошлого года и всего за полгода позволил снизить зависимость России от титана и циркония на 10%. К 2028 году, с запуском второй технологической линии и выходом ГОК на полную мощность, зависимость страны от титана и циркония сократится наполовину.

Также губернатор Томской области предложил включить в Стратегию развития Сибири новый кластер – «Контрольно-измерительные приборы, приводы и микроэлектроника». В Томской области он уже представлен двумя проектами. Так, регион предлагает создать центр микроэлектроники для развития систем и сетей связи 5G. Он объединит научно-исследовательский институт микроэлектронных систем, дизайн-центр по проектированию микроволновой техники, инжиниринговый центр, учебные и технологические лаборатории, научный центр «Нанотехнологии». Второй проект – создание серийного производства компонентной базы силовой электроники для систем связи и робототехники.

Члены МАСС – главы сибирских регионов – отметили на Красноярском экономическом форуме высокий потенциал томских проектов.

Комментируя работу на КЭФ-2023, который завершает работу сегодня, 3 марта, Владимир Мазур отметил широкий круг вопросов, которые удалось обсудить.

«Мы обсудили на форуме вопросы взаимодействия государства, бизнеса, науки, региона, муниципалитета. Сегодня актуально выстраивание эффективных цепочек взаимодействия, от которых зависит развитие производств, создание рабочих мест, рост экономики и благосостояния людей, – подчеркнул Владимир Мазур. – Сибирский федеральный округ славится межрегиональными связями и добрососедством. Здесь у каждого свои точки роста в кооперации с соседями».

В работе Красноярского экономического форума также участвовали заместители губернатора Андрей Антонов и Василий Потёмкин, который представил предложения по развитию альтернативной энергетики, экспорта продукции глубокой переработки древесины в Центральную Азию, рынка цветных и редкоземельных металлов и другие.