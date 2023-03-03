Томские власти прокомментировали закрытие пространства “Зелёная улица”

В феврале 2023-го прокуратура внесла представление томской администрации. Фото: Ксения Высотина

1 марта в Томске сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по региону закрыли и опечатали пространство с рядом заведений “Зелёная улица” по улице Кирова. Городская администрация обратилась в суд с иском к владельцам.

В пресс-службе ведомства объяснили, что за ситуацией с самовольной пристройкой к зданию следили давно. По словам заместителя мэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова, собственники нарушили ряд градостроительных правил и норм, не соблюдали правила пожарной безопасности, создающие угрозу здоровью и жизни посетителей. Судебные разбирательства идут с 2015 года. За это время предприниматели не устранили недостатки.

В феврале 2023-го прокуратура внесла представление томской администрации. В надзорном органе потребовали принять меры в отношении объекта. Ведомство отметило бездействие и безынициативность муниципалитета в отношении проблемы. Алексей Макаров объяснил, что власти были вынуждены закрыть пространство. 1 марта судебные приставы прибыли в “Зелёную улицу” и опечатали входы в здание.

Напомним, приставы Томской области завершили 537 тысяч исполнительных производств за 2022 год.