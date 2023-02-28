Приставы Томской области завершили 537 тысяч исполнительных производств за 2022 год

На особом контроле у специалистов стоит исполнение судебных решений по предоставлению квартир детям-сиротам и несовершеннолетним без родительского попечения. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Томской области подвели итоги работы за 2022 год и поделились задачами на 2023-й. По словам главного судебного пристава региона Бениамина Надирова, за 12 месяцев в ведомстве завершили 537 тысяч исполнительных производств, цифра превышает результаты 2021-го на 15%.

В приоритете - исполнение социально значимых документов, связанных с правами детей и получением алиментов. Новые меры на треть сократили число уклонистов от обязательств.

На особом контроле у специалистов стоит исполнение судебных решений по предоставлению квартир детям-сиротам и несовершеннолетним без родительского попечения. В 2022 году в новые квадратные метры въехали 58 человек.

За 12 месяцев прекратили более четырёх тысяч дел о взыскании долгов по заработной плате.

В работу приставов ввели цифровые процессы, которые ускоряют решение процессов и позволяют отправлять гражданам в электронном виде сведения о ходе производства. Благодаря новым ресурсам томичи отправили в ведомство на 175% больше электронных заявлений, чем годом ранее.

Напомним, в Томске судебные приставы не взяли у должника миллион рублей.