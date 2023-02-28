Председатель СК России Бастрыкин взял на контроль дело о непредоставлении новой квартиры семье из аварийного дома

Ход дела контролируют в центральном аппарате следственного комитета России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина томские следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц мэрии в связи с непредоставлением жилья для семьи, проживающей в аварийном доме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ведомости.

По данным следствия, 2 августа 2019 года в Томске признали аварийным и подлежащим сносу жилой дом по адресу переулок Луговой, 18. 29 марта 2022-го Советский районный суд обязал городскую администрацию вне очереди по договору социального найма предоставить благоустроенное жильё семье с малолетними детьми из квартиры №2а. Однако к февралю 2023 года в обещанные квадратные метры томичи не въехали.

Правоохранители организовали комплекс следственных действий, следователи устанавливают обстоятельства, условия и причины произошедшего. Ход дела контролируют в центральном аппарате следственного комитета России.

Напомним, в Томске семья контрактника из СВО не может получить новую квартиру.