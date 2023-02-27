В Томске семья контрактника из СВО не может получить новую квартиру

Фото: предоставлено героиней

Томская семья, которая живет в аварийном доме, не может получить новую квартиру. Жительница дома на переулке Луговой, 18 Екатерина вместе с детьми пытается добиться справедливости уже три года. Как пишет издание "АиФ-Томск", женщине некому помочь даже с дровами и утеплением дома, так как бывший муж Екатерины уехал на СВО в сентябре 2022 года.

Фото: предоставлено героиней

Дом, в котором проживает женщина с детьми, признана аварийным еще в 2019 году. В квартире прописано 8 человек: сама Екатерина, двое ее детей, ее мать, сестра с ребёнком, ещё одна сестра и брат.

"Дети постоянно на больничном, в квартире холодно, печное отопление неисправно, потолки все в трещинах, полы проваливаются, в декабре из-за неровностей сломала руку. Рядом автомойка, которую отапливают углем, и весь этот дым идёт к нам в окна, от этого в квартире невозможно дышать", - рассказывает томичка.

Екатерина отмечает, что в данное жилье было вложено много денег и сил, но дом все равно продолжает гнить. По словам женщины, из-за оттепели они бояться, что рухнет крыша прямо на них.

Фото: предоставлено героиней

Томичка уже писала в администрацию Томска и обращалась за помощью Однако в мэрии считают ситуацию Екатерины не критичной.

"Я писала в администрации и говорила им о том, что он сейчас на Украине и не может мне помочь, даже с дровами, и утеплить к зиме квартиру.... Но они считают, что это не критично", - уточнила жительница аварийного жилья.

Когда в 2019 году у томички получилось добиться признания жилье аварийным, с этих пор ничего не изменилось. Женщина получает только отписки от различных ведомств Томска. После выигранного суда семью Екатерины должны были переселить в новое жилье, однако этого не произошло.

"Судебным решением было переселение вне очереди, но, когда в мае суд решение вступило в законную силу, администрация делать ничего не стала, не помогли даже предупредительные письма пристава об уголовной ответственности, за злостное уклонение. Начали писать каждый месяц на сайт президента, в томскую администрацию, судебным приставам", - рассказывает томичка.

Спустя какое-то время Екатерину пригласили на встречу с заммэра Томска по архитектуре и строительству Алексеем Макаровым. В ходе беседы томичке сказали, что на данный момент финансирования нет и не стоит ждать получения новой квартиры. Женщине предложили переехать в секцию маневренного жилья в общежитии. Но из-за того, что в аварийном доме проживает также сестра Екатерины, которая не прописана там, семья отказалась от жилья, так как квартиру предложили не всем прописанным в злополучном доме на переулке Луговой.

В этом году 21 февраля томичке вновь предложили маневренное жилье, однако когда предоставят жилплощадь не уточнили.

Как уточняет издание "АиФ-Томск", судебные приставы постоянно выносят предупреждение мэрии, 19 августа Михаилу Ратнеру ФССП вручила предупреждение об уголовной ответственности о неисполнении решения суда.

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