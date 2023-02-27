Томские следователи проводят проверку после отказа предоставления нового жилья семье из аварийного дома

Дом признали аварийным в 2019 году.
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
Следователи Томской области проводят проверку по факту публикации в местных СМИ информации о семье, проживающей в аварийном доме по адресу переулок Луговой, 18. Гражданам не предоставили новую квартиру после соответствующего судебного постановления, сообщили в ведомстве.
Исходя из материалов публикации, дом признали аварийным в 2019 году. В мае 2022-го вступило в силу решение о переселении семьи с детьми вне очереди. Однако к февралю 2023 года томичи продолжают находиться на опасной территории.
Правоохранители проводят доследственную проверку. В её рамках оценят действия должностных лиц органов местного самоуправления. По результатам примут процессуальное решение.
Напомним, в Томске провалился пол в аварийном деревянном доме.