Томские следователи проводят проверку после отказа предоставления нового жилья семье из аварийного дома

Дом признали аварийным в 2019 году. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Следователи Томской области проводят проверку по факту публикации в местных СМИ информации о семье, проживающей в аварийном доме по адресу переулок Луговой, 18. Гражданам не предоставили новую квартиру после соответствующего судебного постановления, сообщили в ведомстве.

Исходя из материалов публикации, дом признали аварийным в 2019 году. В мае 2022-го вступило в силу решение о переселении семьи с детьми вне очереди. Однако к февралю 2023 года томичи продолжают находиться на опасной территории.

Правоохранители проводят доследственную проверку. В её рамках оценят действия должностных лиц органов местного самоуправления. По результатам примут процессуальное решение.

Напомним, в Томске провалился пол в аварийном деревянном доме.