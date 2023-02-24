По факту травмирования работников на месторождении нефти в Томской области возбуждено уголовное дело

Организована следственно-оперативная группа для расследования дела. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По факту получения травм тремя работниками АО «Томскнефть» на месторождении в Александровском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По предварительной информации, 22 февраля 2023 года трое сотрудников предприятия получили травмы на территории установки перекачки нефти Малореченского нефтяного месторождения АО «Томскнефт» ВНК в Александровском районе. Инцидент произошел из-за возгорания газов из горловины подземной емкости для промливневых стоков во время огневых работ с использованием сварочного аппарата.

Организована следственно-оперативная группа для расследования дела. Контроль за ним ведет руководство следственного управления.

Ранее мы рассказывали, что по словам источников "АиФ-Томск" пострадавшие были отправлены в больницу и с ними ничего серьезного не случилось.

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