Пенсионер попал под колеса автомобиля на проспекте Комсомольском в Томске

Пострадавший 1947 года рождения с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске 23 февраля пенсионер попал под колеса автомобиля, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. Уточняется, что происшествие произошло около 17.00. на пр. Комсомольском, 61.

«По предварительной информации, мужчина-водитель, 1974 г.р., при повороте налево совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

Пострадавший 1947 года рождения с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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