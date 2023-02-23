Стало известно состояние пострадавших на месторождении в Томской области

Фото: Ксения Высотина

А компании АО «Томскнефть» ВНК, где вчера произошел взрыв, рассказали о состоянии троих пострадавших. Издание "АиФ-Томск" побеседовало с собственными источниками.

«Пока никакой информации нет, время позднее. Но они сейчас в больнице. Могу точно сказать, что там ничего серьезного не произошло. Все они живы и здоровы», – рассказал сотрудник предприятия АО «Томскнефть» ВНК журналисту на условиях анонимности.

Помимо этого, представитель предприятия отметил, что в компании всегда ответственно относятся к случаям травматизма и оказывают сотрудникам всевозможную помощь.

«Всегда помогают. У нас серьезное предприятие, ДМС, один из лучших социальных пакетов в нефтеперерабатывающей области», – добавил источник.

Напомним, что вчера, 22 февраля, в Александровском районе произошел взрыв на месторождении. В результате происшествия пострадало три человека.