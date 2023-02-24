Знакомая вступилась за обвиненного в приставаниях преподавателя томского СибГМУ

Об этом рассказали несколько выпускниц разных годов выпуска. Фото: Ксения Высотина

Знакомая преподавателя СибГМУ, которого обвинили в приставаниях к студентам, считает, что мужчину оклеветали. Ранее в телеграм-каналах и социальных сетях появилась информация, что 68-летний преповадатель медицинского университета приставал к студенткам во время консультаций. Об этом рассказали несколько выпускниц разных годов выпуска.

Журналист «АиФ-Томск» связались с подругой семьи. Собеседница рассказала, что никогда бы не подумала, что в отношении мужчины могли бы выдвинуть такое обвинение.

«У него жена и две дочки, всегда доброжелателен, здоровается. Всегда помогает, если просят. Он примерный семьянин», - рассказала женщина.

Ранее мы рассказывали, что в СибГМУ проведут служебную проверку.

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