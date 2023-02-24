В томском СибГМУ проверят информацию о домогательствах преподавателя к студенткам

Проверка направлена на выявление жалоб в деканате и социальных службах СибГМУ. Фото: Ксения Высотина

Служебная проверка из-за жалоб на домогательства пройдет с СибГМУ. Об этом сообщил ректор университета Евгений Куликов на своем telegram-канале.

Мера реагирования была принята из-за постов в интернете, где было сказано о приставаниях со стороны одного из преподавателей вуза к студенткам. Проверка направлена на выявление получения жалоб на эту тему в деканате и социальных службах СибГМУ.

«По поводу указанного преподавателя - мы проведем внутреннее служебное расследование, если факты, указанные в материалах будут подтверждены, университет с ним расстанется и, при необходимости, передаст материалы в правоохранительные органы», - написал Евгений Куликов.

Ректор отметил, что ему важно, чтобы каждому студенту было безопасно и комфортно находится в стенах университета. Он призвал обучающихся писать ему лично в случае возникновения проблем.

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