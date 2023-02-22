Власти Томской области оценили инвестиционный потенциал региона

На первом месте среди инвестиций в Томской области выступает добыча газа и нефти. Фото: Даниил ОПАРИН

В 2022 году в Томской области с учётом инфляции объём инвестиций составил 91% к показателю 2021-го. По предварительной оценке, сумма равняется 119 миллиардам рублей. В предыдущие 12 месяцев зафиксировали 107,7 миллиарда рублей, сообщил замгубернатора по инвестиционной политике Василий Потёмкин.

За первые шесть месяцев 2021 года вложения в регион уменьшились на 12%. На первом месте среди вкладов средств в Томской области выступает добыча газа и нефти. За весь период 2021-го объём сократился сократился на 43%, что составляет 6,2 миллиарда рублей.

В 2023 году прогнозируемая сумма инвестиций - более 121 миллиарда рублей, объяснил Василий Потёмкин РИА Томск. По его словам, масштабными проектами в 2022-м стали ввод в эксплуатацию Туганского горно-обогатительного комбината "Ильменит", обновление отраслей “Томскнефтехима”. Фирма “Монолит-Строй” открыла в городе первый по Сибири завод по производству OSB-плит.

"По иностранным поступлениям информацию накапливает Центробанк на основании платёжного баланса организаций. В 2021 году объём вложений из других стран в область составил 93 миллиона долларов, за 2022-й информации нет", – объяснил исполняющий обязанности начальника Департамента инвестиций региона Георгий Бородулин.

Напомним, томские заводы ожидают крупные оборонные заказы.