В зоне СВО погиб выпускник томского монастыря

Фото: Никольский монастырь / Томский район

Стало известно о смерти еще трех жителей Томской области. Один из солдат был учеником монастырской школы в селе Могочино.

34-летний Дмитрий Циммер учился в монастырской школе в селе Могочино до 2005 года. Томич был пономарем в двух храмах Свято-Никольской обители. Именно Никольский монастырь сообщил о смерти Дмитрия в зоне СВО. Мужчина погиб при исполнении воинского долга.

Также стало известно о смерти рядового Алексея Ищенко и ефрейтора Дениса Людвига. И.о. главы Томского района сообщил в telegram-канале, что вручили «Ордена Мужества» семьям двух погибших. Ордена присвоены указом президента РФ посмертно.

"Медаль «За боевые отличия» (указ президента РФ) вручена жителю с. Басандайка рядовому Максиму Ошецкому. Медалью «За боевые заслуги» (указ главы ЛНР) награжден житель д. Кисловка (мкр. Северный Парк) сержант Алексей Дадонов", - написал исполняющий главы Томского района Андрей Масловский.

Ранее также сообщалось, что жена погибшего мобилизованного рассказала о смерти своего мужа в зоне СВО.

Читайте также: Томичам на заметку: важные заявления президента РФ Владимира Путина для федерального послания