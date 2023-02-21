"Если дали повестку, значит, я нужен": жена погибшего мобилизованного томича рассказала о солдате

Сергей погиб в октябре. Фото: предоставлено героиней

Житель Томска 28-летний Сергей Кандаков погиб в зоне СВО в октябре. У мужчины осталась жена и маленький сын. Вдова погибшего связалась с журналистами издания "АиФ-Томск" и рассказала о своем храбром муже.

Фото: предоставлено героиней

Юлия Кандакова отметила, что помимо того, что ее муж был храбрым, он также был творческим человеком. Мужчина сочинял песни, играл в футбол и делал все для своей семьи.

"Он постоянно ездил на соревнования и мечтал, чтобы его сын стал футболистом",- говорит женщина.

Однако 24 сентября в жизни семьи Кандаковых все поменялось. Сергей получил повестку. Попрощавшись с семьей, он уехал в учебный центр уже 30 сентября. По словам жены, солдат не хотел ехать, но знал, что если дали повестку - значит надо.

Жена военного рассказала, что он попал в 21-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду. На службе Сергей пробыл меньше месяца. 24 октября жене Юлии сообщили о его смерти.

Фото: предоставлено героиней

Погиб Сергей в селе Червонопоповка Луганской области, в октябре там шли тяжелые бои. По словам вдовы, Сергей погиб от осколочного ранения в голову.

"Последний раз разговаривали с ним 21 октября, он сказал, что очень любит меня и скучает", - рассказала Юлия.

О смерти мужа томичка узнала от сослуживцев Сергея. Девушке позвонили военные и сообщили, что супруг либо сильно ранен, либо погиб. После этой информации семья Юлии начала активно пытаться узнать правду. Когда она связалась с военкоматом, женщине сказали, что в Ростове-на-Дону в морге находится тело мужчины, которое необходимо опознать.

Юлию попросили выслать фото родинок и татуировок, если есть. 31 октября девушка доставила снимки, а 2 ноября ей привезли извещение о гибели.

"Очень тяжело осознавать, что самого родного человека больше нет... Смерть вообще тяжело принять, а любимого человека тем более. Очень тоскуем по нему, сын хоть и маленький, но папу ждет и очень тоскует. Сердце просто разрывается от боли. В быту тоже где-то стало сложнее, когда невольно пришлось остаться одним... Для нас он Герой, он отдал свою жизнь, чтобы мы жили… Мы всегда будем его помнить и любить", - рассказала томичка.

После того, как в родном селе Басандайка узнали о гибели Сергея Кандакова, в его честь провели футбольный турнир. На него съехалось много команд, теперь его будут проводить каждый год.