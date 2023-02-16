Мобилизованные из Томской области получили груз гуманитарной помощи со свежемороженой рыбой

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мобилизованные, которые сейчас уже находятся на Донбассе, получили груз с гуманитарной помощью от Томской области. Бойцам доставили более 10 тонн свежемороженой рыбы.

"Фуру сопровождали волонтеры, и первыми, с кем они встретились и передали груз, стали бойцы батальона «Тоян»", - рассказали в администрации Томской области.

Еще 2 февраля сообщалось, что из Томска выдвинулась фура с гуманитарной помощью. В рамках акции "Красный обоз. Томск-фронту" подготовили более 10 тонн свежемороженой рыбы. В акции приняли участие жители и предприятия Каргасокского, Колпашевского, Парабельского и других районов.

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