Томским мобилизованным отправят поздравительные посылки 23 февраля

Фото: Кирилл Колемасов

Из Томска 23 февраля мобилизованным отправят груз с подарками. На данный момент все посылки уже формируются. Об этом "КП-Томск" рассказал координатор регисполкома Общероссийского народного фронта Владимир Погудин.

"Еще в январе и в начале февраля представители Народного фронта побывали в зоне спецоперации, передали томским военным все необходимое и узнали, в чем больше всего они сейчас нуждаются", - рассказал координатор.

Выяснилось, что на данный момент томским бойцам необходимы дроны, тепловизоры, прицелы и коллиматоры.

Погудин также рассказал, что 23 февраля представители Томской области вновь выдвинуться на Донбасс. Солдатам привезут партию гуманитарного груза, куда войдут деревянные блиндажи, печки-буржуйки (более 20 штук), а также открытки и письма от томских детей.

Помимо этого, бойцам подарят партию меда, тушенки и различные консервы.