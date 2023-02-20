Произведенной в 2022 году томской муки хватит на производство 6 миллиардов блинов

Блины - любимое лакомство всех томичей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году в Томской области произвели 87 тысяч тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки. Любопытной статистикой поделился Томскстат.

Масленица пришла - уходить зиме пора. По славянским обычаям проводы длятся семь дней и сопровождаются веселыми и шумными гуляньями. И совсем не случайно, что в эти дни все хозяйки пекут блины – символ солнца, которое дарит тепло и пробуждает землю.

Основной продукт для блинного теста – мука. В Томской области в 2022 году произвели 87 тысяч тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки. Этого хватит для приготовления 6 миллиардов блинов, которыми можно угостить три четверти населения нашей планеты.

Кстати, в комментариях под постом Томскстата в паблике ВКонтакте всех желающих приглашают поделиться фотографиями с солнечной выпечкой. Снимки принимают до субботы, а после они будут опубликованы в фотоальбоме «Вкусные блины Сибири».

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