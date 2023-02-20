"Традиции, мероприятия и даты": томичи встретили масленичную неделю

"КП-Томск" рассказывает о главных традициях масленичной недели.

Сегодня, 20 февраля, началась масленичная неделя. Как и все, жители Томской области традиционно будут подготавливаться к финальному празднованию. Однако "КП-Томск" решила по подробнее рассказать о каждом дне в праздничной неделе.

Масленичная неделя в 2023 году начнется в понедельник, 20 февраля, и продлится по воскресенье, 26 февраля. С 27 числа верующие начинают соблюдать Великий пост.

ДЕНЬ 1

Понедельник — встреча. В этот день заканчивали подготовку развлечений, ходили по гостям и выпекали первый праздничный блин. Его, традиционно, отдавали беднякам — за помин душ усопших.

ДЕНЬ 2

Вторник — заигрыши или, по-простому, сватовство: в деревне в этот день устраивали смотрины. Время выбрано неспроста — в Великий пост свадьбы играть было нельзя, а вот уже после Пасхи, на Красную горку, можно было и отметить создание новой семьи. Поэтому молодежь знакомилась на Масленичной неделе с далеко идущими целями.

Так что если вы не замужем – обратите внимание на этот факт. Подмигнул вам парень? Присмотритесь! Не уходите сразу. Возможно, у него серьезные намерения.

ДЕНЬ 3

Среда— лакомка. Про день тещиных блинов слышали? Так вот, в масленичную среду мать жены печет блины и угощает ими зятя. Считается, что чем богаче ее стол, тем больше теща благоволила к мужу своей дочери. Именно от традиций этого дня возникло крылатое выражение «к теще на блины».

ДЕНЬ 4

Четверг — разгул. В четверг с размахом начиналась Широкая Масленица. И, конечно же, ни одна праздничная неделя не проходила без игр: хороводы, песни всем двором, катания с горки, прыжки через костер, кулачные бои, все это в сопровождении песен и плясок . Но главная традиция — взятие снежного городка. Дети и взрослые строят снежную крепость, делятся на две команды — пехоту и конницу — и начинают игру. Пехота, как правило, защищает крепость, конница же пытается ее разрушить. Василий Суриков даже посвятил этому действию одну из своих работ.

ДЕНЬ 5

Пятница — тещины вечерки. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот так же должен накормить ее символом Масленицы. Причем приходит теща не одна, а с «товарками» — подружками, чтобы похвастаться перед ними, какое уважение ей оказывает зять.

ДЕНЬ 6

Суббота — золовкины посиделки. В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, золовок. Если золовки были незамужние, то приглашались также холостые подруги невестки. А если уже семейные, то и подруги приглашались те, что замужем.

ДЕНЬ 7

Воскресенье — проводы. Народ начинал подготовку к Великому посту. Просили прощения у близких, поминали усопших. Всю еду доедали, а что оставалось — сжигали. Тщательно мыли посуду, а затем шли в баню. Завершало праздник торжественное сожжение чучела Масленицы, а оставшийся от него пепел развеивали над полями, чтобы грядущий год был урожайным.

КУДА СХОДИТЬ В ТОМСКЕ НА МАСЛЕННИЦУ?

25 февраля с 12:00 томичей ждут на Широкой масленице возле Дворца зрелищ и спорта. Широкие гулянья пройдут на площадке перед зданием.

Организаторы Широкой Масленицы предлагают томичам вспомнить народные традиции, проявить фантазию и мастерство, приняв участие в празднике, который пройдет на площади у Дворца Зрелищ и Спорта 25 февраля с 12:00 до 16:00.

В программе мероприятия – концертная программа творческих коллективов Томска, мастер-класс колокольного звона, конкурс чучел Масленицы, ярмарка продукции томских производителей.

На ярмарке помимо продукции томских производителей буду представлены игрушки ручной работы и домашние тапочки с пушистыми помпонами и мордашками знаменитых героев от мастерской вязаных изделий «Своими руками».

Возрастное ограничение 0+.

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